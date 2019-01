Apple vuole che Apple Watch prevenga gli ictus, al via un nuovo studio

L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook , nel corso di una recente intervista ha preannunciato l'arrivo di nuovi servizi nel 2019, sottolineando il contributo che la compagnia sta dando al settore della salute.

Proprio di recente su queste pagine abbiamo riportato la notizia secondo cui l'elettrocardiogramma di Apple Watch Series 4 potrebbe aver salvato una vita diagnosticando una fibrillazione atriale che poi è stata confermata anche dai dottori in fase di controlli.

Apple a quanto pare intende rilanciare su questo settore, il tutto a favore degli utenti finale. Il colosso di Cupertino ha annunciato il lancio di uno studio con il colosso del settore farmaceutico Johnson & Johnson per capire se l'orologio possa prevenire ed individuare il rischio di ictus.

Rispetto allo studio stretto a Novembre con la Stanford University School of Medicine per l'applicazione, questo ha l'obiettivo di capire se l'orologio sia in grado di diagnosticare la fibrillazione atriale, che è una delle principali cause di ictus e responsabile di circa 130.000 morti all'anno negli Stati Uniti, ovviamente se non trattata. Un aspetto degno di nota è che nel 30% dei casi la fibrillazione atriale non viene diagnosticata fin quando non si presentano problemi letali per la salute.

Lo studio sarà limitato a persone che hanno almeno 65 anni e che indossano Apple Watch Series 4, che grazie ad alcuni strumenti è in grado di rilevare la patologia cardiaca.

Il via è previsto entro la fine dell'anno, e maggiori dettagli saranno diffusi solo prossimamente.