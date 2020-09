Apple vuole farvi tornare in forma con Apple Watch: ecco il servizio Apple Fitness+

Apple continua a puntare sui servizi, e nel corso del keynote in cui ha presentato il nuovo Apple Watch Series 6, ha annunciato il nuovo servizio ad abbonamento Apple Fitness+, di cui si era parlato in precedenza e che si integra perfettamente con gli smartwatch.

Il servizio includerà un'ampia serie di allenamenti: i dirigenti Apple parlano di oltre dieci tipi di workout diversi, che saranno aggiornati settimanalmente. L'allenamento potrà essere monitorato attraverso un'interfaccia grafica che mostrerà i nostri personal trainer mentre ci spiegano gli esercizi e le metriche sulle calorie bruciate. Inoltre, Apple Fitness+ si adatta perfettamente a tutti i tipi di dispositivi: dalle TV agli iPad, passando per i Mac e gli iPhone.

Al momento dell'avvio di un allenamento sarà possibile scegliere la durata, ma per i più pigri sarà disponibile un "Beginner program" che permetterà di tornare rapidamente in forma senza strafare, restando motivati.

Proprio la motivazione è un aspetto centrale di questo servizio, che sarà perfettamente integrato con Apple Music: il servizio di streaming musicale della società di Cupertino fornirà un'ampia gamma di sottofondi musicali in base ai propri gusti.

Apple Fitness+ sarà disponibile entro fine anno in una serie limitata di paesi (tra cui non figura l'Italia) al prezzo di 9,99 Dollari al mese. In alternativa, è possibile sottoscrivere l'abbonamento annuale a 79,99 Dollari. Entrambi potranno essere condivisi con i membri della famiglia senza alcun sovraprezzo.