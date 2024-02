Apple vuole integrare Vision Pro nella sua Apple Car: lo svela un brevetto

Mentre siamo ancora in attesa di informazioni sul possibile arrivo di Apple Vision Pro in Italia, dagli Stati Uniti emergono delle indiscrezioni che rivelano come il colosso di Cupertino voglia espandere l’utilizzo del proprio computer spaziale.

In particolare, un brevetto scovato da Patently Apple svela come Apple punti ad integrare Vision Pro direttamente in Project Titan, l’auto a guida autonoma di cui si è molto parlato nel corso degli anni e su cui starebbe lavorando il colosso di Cupertino.

Il brevetto numero 20240051391 descrive un sistema di controllo automatico della velocità adattivo che sarebbe in grado di regolare la velocità di un veicolo in base alla velocità ed alla vicinanza delle auto presenti nelle vicinanze e davanti al conducente. Apple afferma che questo sistema potrebbe servirsi di un “dispositivo indossabile dall'utente, come un headset”, appunto Apple Vision Pro.

Il progetto è sicuramente molto interessante, dal momento che negli ultimi tempi si è a lungo parlato di Project Titan, ma mai si era parlato di una possibile integrazione con Apple Vision Pro. Una visione di questo tipo però rientrerebbe a pieno titolo in quella di Apple che da sempre ha fatto dell’integrazione dei propri dispositivi il suo punto forte.

Nella licenza si parla anche di vari tipi di sensori da integrare nel veicolo, inclusi un touchpad ed un trackpad, ma anche feedback tattili, schermi per le videochiamate ed altro.