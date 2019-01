Apple vuole migliorare le batterie di iPhone: assunto ex dirigente Samsung

Se c'è qualcosa che spesso ha accomunato gli utenti del mercato degli smartphone è la durata della batteria. Negli ultimi anni infatti abbiamo assistito a miglioramenti che hanno interessato quasi tutti gli aspetti dei cellulari, ad eccezione delle batterie, su cui non è stata portata avanti la rivoluzione tanto attesa.

A quanto pare Apple intende realmente migliorare le batterie dei propri iPhone, e secondo quanto affermato da Bloomberg intende farlo usando il know how del principale concorrente.

La società di Tim Cook infatti avrebbe messo sotto contratto Soonho Ahn, ex dirigente di Samsung SDI che dovrebbe assumere il controllo della divisione che si occuperà dello sviluppo delle batterie per i prossimi dispositivi. L'agenzia di stampa ha scoperto la notizia tramite il profilo LinkedIn ufficiale di Ahn, su cui è presente l'indicazione che ha cominciato a collaborare con Apple nel dicembre 2018 dopo quattro anni trascorsi in Samsung, due dei quali spesi a lavorare sulle batterie di prossima generazione e l'innovazione dei materiale. Presso il colosso di coreano, Ahn era incaricato di sviluppare nuove tecnologie non solo per dispositivi mobili ma anche per veicoli elettrici e bici.

Il suo ingresso in Apple quindi potrebbe portare a degli importanti benefici anche per gli utenti, già dai prossimi anni.