Apple vuole portare il Face ID sui Mac, ma non a breve

A quanto pare, Apple ha intenzione di portare il sistema di riconoscimento facciale Face ID sui Mac, ma ciò non si concretizzerà a breve. È questa una delle previsioni incluse nel nuovo rapporto di Mark Gurman di Bloomberg inviato agli iscritti alla sua newsletter.

Il giornalista afferma che l'obiettivo finale di Apple è di portare il Face ID su tutti i propri prodotti, inclusi gli iPhone di fascia bassa come l'iPhone SE e su iPad Air che attualmente dispongono del Touch ID. Quest'ultimo è oggi una parte importante del catalogo, in particolare per i modelli lower-end in quanto rappresenta una soluzione economica per fornire sicurezza agli utenti.

Gurman nel rapporto osserva che l'arrivo del Face ID sui Mac avverrà entro un paio di anni: "mi aspetto che anche tutti gli iPhone e gli iPad passino al Face ID entro questo lasso di tempo. Alla fine, una fotocamera incorporata nello schermo aiuterebbe a differenziare i dispositivi più costosi di Apple eliminando il notch. Il sensore di riconoscimento facciale offre ad Apple due funzioni centrali: sicurezza e realtà aumentata. Il Touch ID, più conveniente o meno, fornisce solo il primo".

Alcuni rapporti emersi in precedenza riferivano che l'iMac 2021 presentato qualche mese fa avrebbe incluso il sistema Face ID, ma come abbiamo avuto modo di vedere non è stato così.