Apple vuole rendere le AirPods autonome: brevettato un case con display

A pochi giorni dalla pubblicazione delle indiscrezioni secondo cui Apple sarebbe pronta a lanciare le AirPods con USB-C, il sito web Patently Apple ha scovato una nuova licenza depositata dal colosso di Cupertino negli USA, riguardante una nuova tipologia di cover di ricarica per gli auricolari.

Secondo quanto emerso, la parte anteriore della cover in questione dovrebbe avere un display touchscreen simile a quello di Apple Watch. Questo pannello dovrebbe permettere agli utenti di controllare la riproduzione musicale delle tracce ma anche di accedere ad app di base come Mappe, Meteo ed alle notifiche. Nella licenza si legge anche che gli utenti utilizzando Siri dovrebbero essere in grado di passare da un’app all’altra, oltre che di trasferire la riproduzione di un brano dalle AirPods ad Homepod tramite la funzionalità Handoff presente ormai in tutti i dispositivi della Mela.

La licenza è stata depositata da Apple nel settembre 2022, ma come abbiamo avuto modo di vedere almeno al momento tale dispositivo ancora non ha visto la luce. Non è escluso che gli ingegneri stiano lavorando internamente al progetto per studiarne la fattibilità, e non è detto che alla fine veda la luce.

Con il pensionamento di iPod, avvenuto l’anno scorso, Apple potrebbe proporre agli appassionati di musica un nuovo tipo di dispositivo dedicato esclusivamente alla riproduzione musicale.