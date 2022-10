Apple vuole rendere iPad 2024 più sottile con un pannello OLED 'ibrido'

A pochi giorni dal leak del nuovo design di iPad 10 grazie alla pubblicazione di alcuni render su un portale giapponese venditore di cover ufficiali, si torna a parlare dei tablet di casa Apple con uno sguardo sul futuro. Secondo nuovi report, gli iPad entro il 2024 potrebbero avere un pannello OLED "ibrido" che li renderebbe più sottili.

Secondo quanto ripreso da MacRumors a partire da un rapporto firmato DigiTimes, la società di Cupertino starebbe riflettendo sulla dotazione di questa nuova tipologia di pannello OLED sui suoi futuri tablet per renderli meno spessi e ridurre i costi di produzione. Com’è fatta questa tecnologia? Stando a quanto riferito, il processo vedrebbe la combinazione di substrati di vetro OLED rigidi e strati molto sottili di OLED flessibile, al fine di evitare l’aggiunta di uno strato di retroilluminazione e rendere i costi inferiori.

Questo rumor, peraltro, emerge proprio assieme a un’ulteriore indiscrezione per cui Apple avrebbe raggiunto un accordo con Taiwan Surface Mounting Technology (Taiwan SMT) per la produzione di pannelli mini-LED da dotare ai nuovi iPad Pro e MacBook Pro da 12,9 pollici. La Mela avrebbe contribuito finanziariamente agli sforzi di Taiwan SMT per espandere la propria capacità produttiva, ottenendo infine una partnership stretta tra i due.

Di conseguenza, si ritiene che Apple continuerà a utilizzare la tecnologia mini-LED fino allo sviluppo dell’OLED ‘ibrido’ per la sua commercializzazione che, come già anticipato, dovrebbe avvenire nel 2024.

Nel frattempo, i possessori di iPad si preparano al lancio di iPadOS 16.1.