Apple vuole rilanciare l'iPod nel 2022? Un nuovo rumor fa sognare i nostalgici

Ne è passato di tempo dal lancio degli ultimi iPod sul mercato e ormai si è praticamente consolidata l’idea per cui non ritorneranno mai sul mercato...o forse no? Una sorprendente indiscrezione diffusa nelle ultime ore sta facendo sognare i nostalgici, affermando che l’iPod potrebbe ritornare nei negozi nel 2022, ma per un motivo ben specifico.

Secondo Robert Scoble, personaggio già noto tra gli appassionati di tecnologia per il suo lavoro in ambito realtà aumentata e realtà virtuale, il famoso dispositivo di casa Apple dovrebbe tornare nel Natale del 2022 non tanto perché c’è qualche strana ripresa dei riproduttori musicali, ma piuttosto perché il colosso di Cupertino vorrebbe rilanciarlo come strumento complementare al suo primo visore per la realtà virtuale, anch’esso atteso per il lancio nel 2022.

In altre parole, iPod potrebbe vedere una riprogettazione completa in vista del suo lancio, trasformandolo da un semplice lettore musicale a qualcosa di inedito che abbia a che fare con il mondo della realtà virtuale e della realtà aumentata. Ovviamente, si tratta di un rumor da considerare con molta cautela: al momento non c’è alcuna ulteriore indiscrezione o alcun dato ufficiale in merito a un dispositivo di questo tipo, dunque c’è ancora una nebbia piuttosto fitta tra noi e l’effettivo ritorno sul mercato dell’iPod o di un suo simile.

Nel mentre si parla anche dei MacBook Pro con chip M1X, generazione di ultraportatili Apple che potrebbe giungere nei negozi anche con 32 GB di RAM.