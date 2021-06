Apple vuole gli schermi OLED su iPad Air 5 e iPad Pro, ci saranno refresh rate elevati?

Apple potrebbe fare un altro importante cambio di tecnologia per i suoi tablet top di gamma. Dopo il debutto dello schermo mini-LED su iPad Pro M1, ora il colosso di Cupertino vorrebbe portare i pannelli OLED su iPad Air 5, in arrivo nel 2022, e i nuovi iPad Pro attesi per il lancio nel 2023.

Secondo quanto riferito da media coreani come The Elec, già noti tra i tipster per le loro indiscrezioni sui piani futuri della Mela, l’iPad Air 5 dovrebbe dotarsi di uno schermo OLED da 10,8 pollici, mantenendo dunque le medesime dimensioni che abbiamo già visto nel caso dell’ultimo iPad Air 4. Non è noto, però, se manterrà un prezzo simile rimuovendo quindi altre funzionalità, o se sarà l’occasione giusta per vedere un aumento del prezzo di mercato per la nuova generazione di tablet.

D’altro canto, iPad Pro dovrebbe passare dal display mini-LED a OLED (se non LTPO OLED) già tra due anni garantendo così una qualità premium degna di nota, eventualmente aggiungendo la frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120Hz. Ovviamente consigliamo di prendere questi rumor cum grano salis, ma se li combiniamo alle precedenti indiscrezioni riguardo il possibile aumento di dimensione per gli schermi degli iPad, allora potrebbe trattarsi di una mossa complessivamente comprensibile in quanto porterebbe a un aumento notevole della qualità del prodotto lato esperienza d’uso video.

Sempre a proposito di Apple, per il 2022 è previsto anche un calo dei prezzi degli iPhone.