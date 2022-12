Apple vuole diventare la nuova Starlink? Un brevetto lo suggerisce

A poche ore dall’arrivo della connettività satellitare di iPhone 14 in Europa, emerge un'indiscrezione che vuole Apple pronta ad estendere il sistema attualmente disponibile solo in situazioni di emergenza.

Una nuova licenza concessa ad Apple nella giornata di ieri suggerisce infatti che in futuro la connettività satellitare degli iPhone potrebbe diventare sempre attiva e non solo in caso di SOS. Nella licenza si legge che “i dati delle comunicazioni satellitari trasmessi dai ricetrasmettitori n. 28 e dai radiatori dell’antenna n. 30 possono includere dati multimediali (ad es. video in streaming, dati televisivi, dati radio satellitari, ecc.), dati vocali (ad es. qualsiasi altro dato desiderato”.

Insomma, l’obiettivo finale è di affiancare la connettività satellitare a quella classica, diventando una sorta di Starlink. Questa novità potrebbe essere particolarmente utile per gli avventurieri, ma anche i proprietari di yacht che potrebbero navigare in internet anche mentre sono a largo, ma non è chiaro se Apple voglia effettivamente lanciare un servizio di questo tipo oppure se si tratta dei classici brevetti-segnaposto che le compagnie sono solite presentare per ampliare il loro portfolio.

Attualmente la connettività satellitare di iPhone è disponibile solo in situazioni di emergenza e si è rivelata già fondamentale per salvare la vita ad alcune persone.