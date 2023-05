Apple vuole fare in modo che gli utenti non perdano la Pencil: arriva il supporto a Dov'è

A quanto pare, Apple vuole rispondere ai meme emersi dopo la presentazione della prima Apple Pencil. In molti infatti avevano avanzato dubbi ed ironizzato sulla facilità con cui gli utenti avrebbero perso la Pencil: ebbene, la Mela a quanto pare intende affrontare il problema con la nuova generazione.

Secondo un brevetto depositato presso lo US Patent and Trademark Office, infatti, Apple avrebbe intenzione di implementare in Apple Pencil 3 il supporto all’applicazione Dov’è che è utilizzata anche per gli AirTag e gli altri dispositivi per localizzarli.

Nel brevetto si legge che nella futura versione dell’accessorio potrebbero essere integrati dei risonatori acustici, per la precisione all’estremità opposta alla punta. Questo permetterà agli utenti di inviare, tramite iPhone o iPad, un impulso che a sua volta genererebbe un segnale acustico in grado di identificarla e quindi localizzarla con facilità in ambienti chiusi ed aperti. Chiaramente, la Apple Pencil 3 dovrebbe anche essere localizzabile attraverso la stessa app Dov’è

Alcune indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane hanno riferito che Apple Pencil 3 sarà in grado di campionare colori e texture dal mondo reale: il suggerimento è arrivato sempre da una richiesta di brevetto presentata dalla compagnia di Cupertino, e non sappiamo se si tramuterà in reale o meno.