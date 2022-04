Apple vuole vendere gli iPhone su abbonamento: ecco quanto potrebbero costare

Una decina di giorni fa è trapelato un rete un leak secondo cui Apple vorrebbe vendere iPhone 14 su abbonamento per mitigare l'aumento dei prezzi dei chip e per evitare ai propri clienti una spesa che potrebbe facilmente superare i tre zeri. Oggi, invece, alcune speculazioni ci spiegano quanto potrebbe costare iPhone 14 in abbonamento.

A fare i calcoli è stato il noto insider di Bloomberg Mark Gurman, che li ha riportati nella sua newsletter settimanale Power On. Gurman spiega anzitutto che Apple ha già un programma "iPhone Upgrade", il quale permette di comprare un iPhone pagandolo a rate per 24 mesi, al termine dei quali è possibile decidere di tenere lo smartphone senza costi aggiuntivi o di cambiarlo con il modello più recente, ricominciando a pagare le rate.

Il modello rumoreggiato nelle ultime settimane, invece, non prevede la possibilità di tenere lo smartphone una volta completato il suo pagamento, ma dovrebbe configurarsi come una sorta di "affitto a lungo termine" del dispositivo, al termine del quale questo va riconsegnato alla Casa di Cupertino e il cliente può scegliere di continuare il suo abbonamento con un device più recente.

Il programma iPhone Upgrade, negli Stati Uniti, ha un costo base di 35,33 Dollari. Secondo Gurman, dunque, anche il nuovo abbonamento di Apple potrebbe avere un prezzo di partenza di 35 Dollari per un iPhone 13 (o per un iPhone 14 alla sua uscita), che potrebbero diventare 45 Dollari per il modello Pro e 50 Dollari per il modello Pro Max.

I prezzi europei potrebbero essere del tutto analoghi, se non leggermente più alti, mentre pare che l'abbonamento non includerà alcun piano tariffario per chiamate, messaggi e internet mobile. Incluso potrebbe invece essere l'abbonamento ad Apple One, che al momento costa 14,95 Euro e che include Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50 GB di spazio su iCloud. Inoltre, è possibile che nell'abbonamento venga inserito anche il supporto clienti "rafforzato" di AppleCare.

Con questi prezzi, nell'arco di tre anni un iPhone 13 costerebbe 1.260 Dollari, contro un prezzo di vendita attuale di 799 Dollari per la versione da 128 GB e i 1.099 Dollari per quella da 512 GB. Insomma, Apple potrebbe guadagnare tra i 160 e i 460 Dollari con un piano triennale per un modello "base" di iPhone 13, che peraltro potrebbe successivamente essere rivenduto dal colosso di Cupertino come dispositivo usato.