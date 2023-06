Apple Watch SE 2, 20% di sconto su Amazon: il prezzo scende sotto i 250 Euro

Torna in offerta su Amazon l'Apple Watch SE 2, lo smartwatch di fascia bassa di Apple. La seconda generazione dell'indossabile, nella fattispecie, può essere acquistata a meno di 250 Euro, con un risparmio di 60 Euro rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli dei due sconti:

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia - Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti: 249 Euro (309 Euro)

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 40mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti: 249 Euro (309 Euro)

Amazon garantisce la consegna a stretto giro di orologio, e tramite la scheda prodotto propone anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero.

Come avvenuto in altre circostanze, non è presente alcuna indicazione in merito alla scadenza della promozione e per tale motivo il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.