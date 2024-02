Apple Watch SE 2 da 40mm in sconto su Amazon ad inizio febbraio 2024

In aggiunta alla Festa della Tecnologia di Unieuro, in giornata odierna segnaliamo su Amazon uno sconto molto interessante proposto su Apple Watch SE 2 da 40mm, nella variante GPS Only, che può essere acquistato a prezzi ridotti.

Di seguito le varianti in offerta:

Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color argento e Cinturino Sport blu tempesta - S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti: 249 Euro (289 Euro)

GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color argento e Cinturino Sport blu tempesta - S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti: 249 Euro (289 Euro) Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color galassia e Cinturino Sport galassia - S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti: 249 Euro (289 Euro)

GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color galassia e Cinturino Sport galassia - S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti: 249 Euro (289 Euro) Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) GPS 40 mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte - S/M. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti: 249 Euro (289 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, già per lunedì 5 Febbraio 2024 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate a tasso zero ed interessi zero, oltre che con Cofidis.

Nessuna informazione sulla data si scadenza, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.