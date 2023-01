Apple Watch SE 2 da 44mm in offerta su Amazon oggi 12 Gennaio 2023

Sconto del 6% su Apple Watch SE 2 di seconda generazione su Amazon. La versione economica dello smartwatch Apple, nella variante GPS Only con cassa da 44mm in alluminio color mezzanotte, infatti, cala di prezzo sul marketplace online.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti: 329 Euro (349 Euro)

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi per giovedì 19 Gennaio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna, ma è anche possibile godere del pagamento in cinque rate mensili da 65,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

Lo smartwatch rappresenta il modello di fascia bassa del listino di indossabili targato Apple, ed è fino al 20% più veloce rispetto al precedente Apple Watch SE. Presenti anche funzioni come il rilevamento delle cadute, l'SOS per le emergenze ed il rilevamento incidenti, a cui si aggiunge un'applicazione allenamento che permette di monitorare i propri progressi in palestra o mentre si fa sport.

Come avvenuto anche in altre circostanze, Amazon non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.