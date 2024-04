Apple Watch SE di 2ª generazione GPS + Cellular in CADUTA LIBERA su Amazon

Il prezzo di listino di Apple Watch SE di 2ª generazione è, oggi, solo un ricordo. Il taglio di prezzo del 10% porta il costo del device Apple al minimo storico assoluto su Amazon, facendovi risparmiare qualcosina.

La versione protagonista di questo deal è la GPS + Cellular con cassa da 40 mm, indicato per chi vuole un dispositivo leggermente più compatto e dall'estetica più raffinata. Il colore è l'argento, mentre il cinturino è lo sport blu tempesta, elegantissimo in ogni occasione. SE di seconda generazione integra al suo interno la tecnologia per la ricarica rapida tramite USB-C e la funzione di chiamata automatica ai soccorsi in caso di incidente stradale. Si ripropone sul mercato quale alternativa più economica del panorama wearable in casa Apple, così come fece la prima generazione di Apple Watch SE presentata nel 2020.VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Per il resto, ci troviamo di fronte ad un ottimo compromesso lato costi-feature, con un design che non sfigura affatto se messo fianco a fianco alle versioni più costose di Apple Watch. I sensori per il monitoraggio del battito cardiaco, il GPS, l'analisi del sonno, nonché le peculiarità di WatchOS10 fanno di questo prodotto un affare irresistibile, tuttalpiù se venduto alla cifra a cui è proposto oggi su Amazon.

