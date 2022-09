Apple Watch SE 2 è ufficiale: arriva il rilevamento delle cadute, ma non l'ECG

Dopo aver presentato il nuovo Apple Watch Series 8, Apple ha anche svelato la seconda generazione di Apple Watch SE, il modello low cost della lineup che sarà disponibile in Silver, Midnight e Starlight, con retro realizzato in materiali compositi del nylon.

Il nuovo smartwatch include molte delle funzioni che abbiamo visto all’opera su Apple Watch “classico”, tra cui il rilevamento delle cadute e quello legato agli incidenti stradali. Presente anche il supporto all’applicazione Farmaci, che sarà introdotta con il nuovo watchOS 9 e permette di inserire degli alert per coloro che assumono medicinali.

Confermata in toto la scheda tecnica trapelata in rete, con tanto di rilevamento del sonno ed alle notifiche per il battito cardiaco irregolare. Non è presente invece l’ECG, così come l’always on display.

Apple Watch SE 2 potrà essere utilizzato anche per gli allenamenti, dal momento che li supporta praticamente tutti. E’ anche presente il sistema per effettuare i pagamenti contactless tramite Apple Pay, oltre che la resistenza all’acqua.

Lo schermo resta praticamente immutato rispetto alla precedente generazione, ed è comunque il 30% più grande rispetto alla Series 3.

Apple Watch SE è disponibile già da oggi in preordine al prezzo di 249 Dollari per il modello GPS e 299 Dollari per quello GPS + Cellular.