Apple Watch SE 2021 in super sconto su Amazon: si risparmiano 80 Euro

Non c'è solo l'offerta su Nothing Phone (1) oggi su Amazon. Il colosso di Seattle, infatti, propone, una promozione molto interessante anche su Apple Watch SE 2021, su cui si risparmia quasi il 25% rispetto al prezzo precedente.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

2021 Apple Watch SE (GPS) Cassa 44 mm in alluminio grigio siderale con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular: 249 Euro (329 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 10 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 23 ore e 56 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la garanzia aggiuntiva AppleCare+ per Apple Watch SE della durata di due anni al prezzo di 65 Euro da pagare una tantum. Tra gli altri accessori che si possono aggiungere troviamo il MagSafe Duo, oltre che il dock magnetico per la ricarica ed il cinturino Sport a 49 Euro.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per evitare di perdere la promozione, che rappresenta un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Ricordiamo che è anche attivo il canale Telegram di Everyeye dedicato alle offerte, a cui rinnoviamo l'invito ad iscrivervi per non perdervi nemmeno una delle promozioni che segnaliamo.