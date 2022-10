Apple Watch SE 2022, primo sconto su Amazon per la versione 44mm

A poche settimane dalla presentazione di Apple Watch SE 2022, arriva il primo sconto sullo smartwatch low cost della compagnia di Cupertino. Amazon infatti lo propone ad un prezzo leggermente inferiore rispetto a quello di listino.

Di seguito i dati:

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti: 329 Euro (349 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 26 Ottobre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 2 ore e 54 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia. Dati alla mano si tratta della prima riduzione per lo smartwatch, nella versione con cassa da 44mm.

Tramite la scheda prodotto, inoltre, è possibile anche aggiungere la AppleCare+ per Apple Watch SE di seconda generazione, della durata di due anni al prezzo di 69 Euro, oltre che vari accessori extra come l'adattatore USB-C da 20W, le AirPods di terza generazione con case di ricarica MagSafe, le AirTag o il cavo magnetico USB-C per la ricarica veloce.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse per evitare di perdere quella che è a tutti gli effetti la prima offerta.