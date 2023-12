Apple Watch 2024 in arrivo con nuovo design e tante funzioni per la salute

Nella sua newsletter settimanale, Mark Gurman di Bloomberg ha fatto il punto sulle novità in arrivo su Apple Watch nel corso del 2024. A quanto pare, il colosso di Cupertino intende puntare in maniera importante sul proprio smartwatch, su cui porterà delle interessanti novità.

L’affidabile e popolare giornalista infatti ritiene che almeno un modello di Apple Watch sfoggerà un nuovo design e, sebbene Gurman non lo specifichi, il prescelto potrebbe essere il modello standard e non l’Ultra, che è stato lanciato solo lo scorso anno ed è improbabile che venga già rinnovato nonostante le voci che vogliono un display microLED più grande in arrivo sull’indossabile.

Anche in precedenza, Gurman aveva affermato che Apple starebbe lavorando su un aggiornamento significativo per il decimo anniversario dell’Apple Watch, che è stato annunciato nel 2014 e lanciato nell’aprile 2015, motivo per cui il 2025 rappresenterà a tutti gli effetti il decimo anno di disponibilità. L’Apple Watch aggiornato potrebbe includere un design più sottile ed un nuovo meccanismo magnetico per il collegamento dei cinturini.

Le novità non abbracceranno esclusivamente il design, ma anche le funzioni per la salute: Gurman afferma che il prossimo Apple Watch potrebbe rilevare l’ipertensione e l’apnea notturna, due condizioni mediche che interessano milioni di persone.

L’ipertensione dovrebbe avvenire attraverso il monitoraggio della pressione sanguigna effettuata tramite il polso: Gurman afferma che lo smartwatch sarà in grado di dire a chi lo indossa se la sua pressione sanguigna tende al rialzo in modo che possa segnalarlo ad un medico, mentre non fornirà le misurazioni sistoliche e diastoliche. Probabilmente la versione successiva sarà in grado di fare ciò.

Per quanto riguarda l’apnea notturna, invece, sarà rilevata attraverso misurazioni del sonno e modelli di respirazione.