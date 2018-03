Apple Watch 4 in arrivo con nuovo design, display più grande e nuova batteria?

Archiviata la presentazione del nuovo iPad da 9,7 economico , avvenuta nella giornata di ieri, le attenzioni die degli analisti sono rivolte verso le prossime mosse della compagnia e sui nuovi prodotti che presenterà la Mela nei prossimi mesi.

Tralasciando la WWDC, che prenderà il via tra il 4 e l'8 Giugno e che vedrà la presentazione dei nuovi sistemi operativi, in autunno toccherà non solo ad iPhone, ma anche alla prossima generazione di Apple Watch.

Ne è sicuro l'analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, che nell'ultimo documento diffuso agli analisti ha anche rilasciato alcune previsioni interessanti sulle caratteristiche che andrà ad introdurre la società di Cupertino nella nuova generazione del proprio indossabile.

Oltre ad un nuovo design, con display più grande, la quarta generazione di Apple Watch offrirà una maggiore autonomia della batteria grazie ad una maggiore capacità, ed alcune ottimizzazioni al software, tra cui migliori funzionalità di monitoraggio della salute. Le dimensioni dello schermo dell'orologio potrebbero aumentare grazie ad una riduzione delle cornici, ma non è chiaro che tipo di impatto avrà questo cambiamento sullo schermo.

Un redesign dell'Apple Watch infatti è stato chiesto a gran voce dagli utenti, dal momento che il cellulare non è stato aggiornato da questo punto di vista dalla prima generazione, che è stata introdotta nel 2015. Ecco perchè, secondo Kuo, questa strategia avrebbe perfettamente senso.

Kuo non entra nel dettaglio sui miglioramenti al monitoraggio della salute. Alcune indiscrezioni riferiscono che Apple starebbe prendendo in considerazione l'integrazione di un sensore che consentirebbe il monitoraggio continuo del battito cardiaco per rilevare meglio eventuali patologie cardiache gravi.

La Mela starebbe anche perseguendo un metodo per monitorare in modo non invasivo i livelli di glucosio nel sangue, ma la tecnologia sembra essere ben lontana dalla diffusione su larga scala, ecco perchè Kuo sostiene che sia altamente improbabile vederla all'opera già nel prossimo Apple Watch.

L'analista, comunque, è da sempre uno dei più affidabili dal mondo Apple, ma per le conferme di rito bisognerà attendere ancora un pò.