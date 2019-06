Apple Watch: il rilevamento cadute salva una 87enne investita da un'auto

Una delle principali novità introdotte da Apple con Apple Watch 4 è il rilevamento delle cadute, che utilizza il giroscopio ed un algoritmo ad hoc per analizzare la traiettoria del polso e l'accelerazione. Il caso che arriva da Kennebunk è indicativo dell'utilità della feature, in quanto ha salvato una donna investita da un'automobile.

Secondo quanto riferito da 9to5mac, Dotty White è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre tornava dal supermercato, quando una macchina uscita fuori strada l'ha investita finendole addosso.

A causa dell'impatto l'87enne non è riuscita a chiamare i soccorsi, ma l'Apple Watch Series 4 ha rilevato la caduta e come previsto dal sistema ha fatto partire in automatico la chiamata ai servizi di emergenza, dopo di che ha allertato i familiari.

La donna racconta che "l'orologio ha chiamato mio figlio in Florida, e le mie figlie nel Massachusetts e Maine, che hanno subito capito che era successo qualcosa e dove". Il figlio, intervistato dai media locali, ha anche svelato di aver ricevuto una notifica dell'accaduto via messaggio ed ha avvertito la sorella più vicina, che anch'essa aveva ricevuto l'SMS.

Fortunatamente la signora White non ha riportato gravi danni, a parte qualche frattura. Senza l'intervento tempestivo dell'orologio però l'epilogo sarebbe potuto essere diverso.

Non è la prima volta che l'Apple Watch si è rivelato utile nel salvare la vita alle persone: lo scorso maggio abbiamo raccontato la vicenda di una donna di Arizzano a cui ha rilevato la fibrillazione atriale ed uno scompenso cardiaco.