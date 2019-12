Apple Watch 5 e 4 in super sconto su Amazon per Natale

Continuano le offerte di Natale su Amazon Italia: quest'oggi tra le numerose offerte proposte dalla società americana troviamo Apple Watch 5 e 4, che possono essere acquistati a prezzi ultraridotti rispetto a quelli di listino. Ecco il listino completo.

Offerte Apple Watch 5

Apple Watch Series 5 (GPS, 40 mm) Cassa in Alluminio, Argento e Cinturino Sport - Bianco: 426,55 Euro (459 Euro);

Apple Watch Series 5 (GPS, 44 mm) Cassa in Alluminio, Oro de Cinturino Sport Rosa Sabbia: 455,05 Euro (489 Euro);

Apple Watch Series 5 (GPS, 44 mm) Cassa in Alluminio, Argento e Cinturino Sport Bianco: 455,05 Euro (489 Euro);

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Alluminio, Argento e Cinturino Sport - Bianco: 470,47 Euro (559 Euro);

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Nero Siderale e Loop in Maglia Milanese: 689,52 Euro (809 Euro);

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 40 mm) Cassa in Acciaio Inossidabile Nero Siderale e Cinturino Sport - Nero: 729,28 Euro (759 Euro).

Offerte Apple Watch 4

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 40 mm in acciaio inossidabile nero siderale e loop in maglia milanese nero siderale: 555,54 Euro (809 Euro);

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 40 mm in acciaio inossidabile e loop in maglia milanese: 560,34 euro (809 Euro);

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 40 mm in acciaio inossidabile e cinturino Sport bianco: 527,56 Euro (709 Euro);

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 44 mm in acciaio inossidabile color oro e loop in maglia milanese color oro: 664,97 euro (859 Euro);

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) cassa 44 mm in acciaio inossidabile nero siderale e loop in maglia milanese nero siderale: 720,02 Euro (859 Euro).

La disponibilità è immediata per tutte le versioni, a parte qualche modello di Apple Watch 5 per cui la spedizione è prevista per la prossima settimana.

In alcuni casi gli sconti vengono applicati direttamente nel carrello, motivo per cui il prezzo presente nella scheda potrebbe essere leggermente superiore rispetto a quello indicato nella news. Amazon provvederà a stornare la differenza nel momento in cui viene inserito nel carrello ed è pronto per il pagamento.