Apple Watch 5, crolla il prezzo su Amazon: costa meno di Watch SE!

Nelle ultime ore stiamo assistendo a molte offerte legate a prodotti Apple. Amazon Italia non vuole ovviamente essere da meno e infatti ha lanciato una promozione interessante relativa allo smartwatch Apple Watch 5, facendo essenzialmente crollare il prezzo di quest'ultimo.

Infatti, la versione Cellular del dispositivo, più precisamente la sua colorazione bianca (44mm), viene venduta a 342,90 euro su Amazon Italia. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi non si deve nemmeno passare per rivenditori. Stando alla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, solitamente il prezzo di questa variante di Apple Watch 5 sarebbe pari a 589 euro. In parole povere, si tratta di uno sconto del 42%, ovvero di 246,10 euro. Insomma, possiamo dire che il prezzo è crollato.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, ci siamo accorti del fatto che MediaWorld proporrebbe lo smartwatch a 539 euro, ma al momento in cui scriviamo il prodotto non risulta disponibile. Pensate che da Unieuro c'è solamente la versione GPS, in vendita a 369,90 euro (c'è un 5% di sconto extra, quindi nel carrello il prezzo finale diventa 351,40 euro). Insomma, l'offerta di Amazon Italia è sicuramente da non sottovalutare.

Giusto per intenderci, il prezzo dell'offerta è più basso di quello di Apple Watch SE. Infatti, il costo della versione da 44mm (GPS e Cellular) di quest'ultimo è pari a 389 euro su Amazon Italia.