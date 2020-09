Apple Watch 5 non disponibile per l'acquisto: imminente il lancio di Apple Watch 6?

I colleghi di 9to5Mac osservano che sull'Apple Store Online di Stati Uniti e Cina, Apple Watch 5 sarebbe improvvisamente scomparso e non più disponibile per l'acquisto, mentre in Brasile i tempi di consegna si sono significativamente allungati. Secondo molti si tratterebbe di un chiaro segnale che Apple Watch 6 è dietro l'angolo.

Questa nuova indicazione si aggiunge al rumor riportato ieri secondo cui nella settimana appena iniziata Apple potrebbe annunciare, attraverso un comunicato, vari prodotti tra cui anche Apple Watch Series 6. Jon Prosser parla di un comunicato stampa in arrivo già questo pomeriggio, mentre Mark Gurman di Bloomberg sostiene che si tratterà semplicemente dell'annuncio della data di presentazione.

In molti però sono certi che ormai l'evento di presentazione di iPhone 12 ed Apple Watch 6 sia dietro l'angolo, con il lancio di iPhone 12 che dovrebbe avvenire in maniera scaglionata: inizialmente sul mercato arriveranno due modelli, seguiti poi il mese successivo dagli altri due della linea.

Per quanto riguarda Apple Watch 6, la funzione principale dovrebbe essere il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue: in questo modo la Mela continuerà ad espandere le funzioni sanitarie e per la salute, dopo aver introdotto due anni fa l'ECG. Non dovrebbe essere della partita la misurazione della pressione sanguigna.

Altri rumor hanno anche parlato di un possibile Apple Watch SE low cost, ma a riguardo non sono emerse conferme.