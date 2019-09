Apple Watch 5, online le prime recensioni: promosso il display always-on

A ventiquattro ore dalla pubblicazione delle recensioni di iPhone 11, è scaduto l'embargo anche per Apple Watch 5, e le principali testate del settore hanno da poco diffuso le loro opinioni sulla quinta generazione dello smartwatch della casa della Mela.

In generale, la maggior parte dei giornalisti sono d'accordo sul fatto che Apple Watch 5 non segna una rivoluzione rispetto alla Serie 4, ma non mancano le novità.

La principale, ed anche più lodata, è da ricercare nel display OLED a basso consumo, che abilita la nuova funzionalità always-on da tempo richiesta dagli utenti, che sfrutta dei nuovi quadranti ottimizzati e creati da Apple per far si che l'ora sia visibile in ogni momento. A questa si aggiunge la bussola e la nuova funzione di contatto per i servizi di emergenza locali quando è attivo l'SOS, mentre le altre new entry arriveranno solo con watchOS 6 che sarà rilasciato domani, giovedì 19 Settembre.

TechCrunch nella propria recensione afferma che con Apple Watch Series 5 e l'always-on display Apple "ha risolto un problema di vecchia data", ed ha adottato delle "soluzioni intelligenti per garantire che la nuova funzionalità non comprometta la durata della batteria". Il riferimento è ai quadranti che invertono i colori quando lo schermo va in stand-by, che permettono comunque di visualizzare l'orario. La giornalista però osserva che per coloro che hanno il modello dello scorso anno non è consigliabile effettuare l'aggiornamento a causa delle poche novità.

Anche Daring Fireball afferma che il display sempre attivo "risolve la mia più grande lamentela su Apple Watch", e si dice felice per la novità. Per quanto riguarda la bussola invece Gruber afferma che "è divertente, ma non ricordo di aver mai avuto bisogno di una bussola in tutta la mia vita", ma è rimasto colpito per il modo in cui aggira i problemi con i magneti. "Le bussole tradizionali ruotano in modo casuale quando avvicini un magnete. Quella di Apple Watch 5 non lo fa perchè utilizza il giroscopio per vedere se ti stai muovendo. La bussola quindi non verrà ingannata da un magnete perchè l'orologio non gira" afferma.

The Verge invece si sofferma sui materiali della cassa, in particolare sulle versioni in titanio e ceramica, che evidenziano delle "sottili differenze di peso e la presenza di un vetro in zaffiro sulla parte anteriore dell'orologio", ma a parte questo "è lo stesso Apple Watch". Dieter Bohn anche sottolinea la propria soddisfazione per lo schermo always-on, che aveva chiesto da tempo, e la cui "implementazione è migliore rispetto a quella di altri smartwatch per due motivi: non danneggia la batteria e mantiene un pò di colore".

Bohn conferma che lo schermo non scarica la batteria più velocemente delle 18 ore dichiarate. A parte ciò, anche lui si sofferma sulle novità di watchOS 6.