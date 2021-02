Apple Watch 5 e SE, bugfix e riparazione gratuita per un fastidioso bug

Di recente è balzato agli onori della cronaca per la sua capacità di individuare i primi sintomi del Covid-19. Stiamo parlando di Apple Watch, il wearable di Cupertino, giunto ormai alla sua sesta iterazione. Ma non è tutto rose e fiori per il re indiscusso del mercato degli indossabili.

A quanto pare infatti, nelle recenti release di watchOS, il sistema operativo che anima gli smartwatch di Apple, era stato introdotto un fastidioso bug che impedisce a Apple Watch 5 e Apple Watch SE di caricare, una volta superata la soglia di Power Reserve.

Secondo quanto riportato dalla stessa Apple nella pagina di supporto, questa problematica ha fortunatamente coinvolto solo un esiguo numero di dispositivi. Per quanto pochi, comunque la società di Cupertino si è mostrata volenterosa di risolvere il problema in maniera tempestiva, offrendo agli sfortunati possessori un rientro in garanzia totalmente gratuito.

La problematica pare coinvolgere device con watchOS 7.2 e 7.3 e l'azienda ha rapidamente sviluppato un bugfix che dovrebbe risolvere il problema. A questo proposito, è caldamente suggerito aggiornare il proprio device alla versione più recente di watchOS, che si trova attualmente alla versione 7.3.1.

Per effettuare l'aggiornamento è sufficiente aprire le Impostazioni nell'app Watch del proprio iPhone, selezionare Generale e cercare l'Aggiornamento Software.