Apple Watch 5 taglia il prezzo della Series 3: si parte da 239 Euro

Il keynote Apple di ieri ha visto tra le novità anche la nuova generazione di Apple Watch, la quinta, che ha pensionato la Series 4 ed ha portato ad un calo del prezzo per il modello lanciato due anni fa.

Come si può vedere tramite la pagina dedicata, infatti, Apple Watch Series 3 è disponibile in vendita a costi molto più bassi rispetto al modello top di gamma.

La versione con cassa in alluminio color argento o grigio siderale, e cinturino sport bianco o nero, infatti, può essere portata a casa a 239 Euro. Il modello GPS + Cellular, con le stesse opzioni di personalizzazione invece è disponibile a 339 Euro.

Cala il prezzo anche per le versioni con cinturino Nike Sport: la variante GPS only parte da 239 Euro, mentre quello GPS + Cellular passa a 339 Euro.

Chiaramente i prezzi in questione si riferiscono alle versioni base con cassa da 38mm. Per quelli da 42mm il costo è leggermente superiore e si passa a 269 Euro per la versione GPS e 369 per il modello con modulo Cellular.

Il taglio del costo potrebbe rappresentare un'occasione ghiottissima per provare l'indossabile di Apple a poche centinaia di Euro. Ricordiamo che Apple Watch Series 3 sarà aggiornato anche a watchOS 6.