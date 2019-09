Apple Watch 5 in titanio è una piuma: ridotto il peso rispetto alla versione in acciaio

A pochi giorni dalla presentazione di Apple Watch Series 5, emergono nuove informazioni sulle varie versioni dell'indossabile che arriveranno nei negozi il prossimo 20 Settembre. Nello specifico, Apple ha corretto i dati relativi al peso dei modelli in titanio, dopo gli errori iniziali che si riferivano alla Serie 4.

I modelli della Serie 5 in titanio con cassa da 40 e 44 millimetri pesano rispettivamente 35,1 e 41,7 grammi. Per fare un confronto, le versioni in acciaio hanno un peso di 40,6 (40mm) e 47,8 grammi (44mm).

Apple Watch Series 5 in alluminio da 40 millimetri avrà un peso di 30,8 grammi, mentre la versione più grande di 36,5 grammi, in linea con i diretti predecessori. Più pesanti i modelli in ceramica, per cui è elencato un peso di 39,7 grammi per la variante da 40 millimetri e 46,7 grammi per quella da 44mm, il che li rende leggermente più leggeri rispetto alle stesse versioni della Serie 3, il tutto nonostante il display più grande.

Tra le principali novità introdotte da Apple con la quinta serie di Apple Watch c'è la maggiore durata della batteria, il display always-on, la nuova applicazione per la bussola ed il doppio della memoria rispetto alla Serie 4. Il debutto sul mercato è previsto per venerdì prossimo.