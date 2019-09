Apple Watch 5 ufficiale: schermo always-on e bussola

Nel corso della conferenza odierna tenutasi allo Steve Jobs Theater, Apple ha svelato al grande pubblico anche Watch 5, lo smartwatch di ultima generazione della società di Cupertino. Le novità introdotte sono particolarmente interessanti e risultano anche utili durante l'utilizzo quotidiano.

In particolare, Apple Watch 5 dispone di un display always-on e implementa una batteria che secondo l'azienda di Cupertino è in grado di far durare lo smartwatch per tutto il giorno. Oltre a questo, la nuova generazione di Apple Watch permette di localizzare meglio l'utente e consente di utilizzare una funzionalità "bussola". Apple ha pensato anche alle chiamate d'emergenza, che ora possono essere eseguite semplicemente premendo il bottone laterale dello smartwatch, senza nemmeno dover utilizzare un iPhone.

Per quanto riguarda i materiali, l'azienda di Cupertino ha annunciato che ci sarà anche un modello speciale in titanio. Per il resto, le altre caratteristiche rimangono simili al passato. Parlando di prezzi, Apple Watch 5 verrà venduto a un prezzo di partenza di 399 dollari (GPS, 499 dollari per la variante GPS + Cellular) e la disponibilità è fissata a partire dal 20 settembre 2019. Interessante anche il fatto che Apple abbia deciso di scontare Apple Watch 3 per l'occasione: ora il suo costo è di 199 dollari. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito alla disponibilità in Italia del prodotto.

Vi ricordiamo che durante l'evento Apple ha svelato anche la data di lancio di Apple Arcade e ulteriori dettagli su Apple TV+.



Aggiornamento ore 21:00 10/09/2019: Sono stati aperti i preordini sul sito ufficiale di Apple. I prezzi italiani partono da 459 euro e arrivano a 859 euro a seconda dei materiali e delle dimensioni della cassa.