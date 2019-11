Apple Watch 6 in arrivo con il Touch ID nel display? Lo svela un brevetto

A poche settimane dal debutto di Apple Watch 5, sul web già si parla della prossima generazione dello smartwatch della compagnia Cupertino che, secondo quanto riferito da Patently Apple, potrebbe sfoggiare una novità molto importante: il sensore Touch ID integrato nel display.

I rumor sono emersi dopo che i colleghi del popolare sito hanno scoperto un nuovo brevetto depositato dalla società di Cupertino questa settimana, in cui parla di "un dispositivo sensibile al touch, alla forza ed alla temperatura, con sensore per le impronte digitali", che potrebbe essere inserito direttamente nello schermo.

Una novità di questo tipo potrebbe essere particolarmente utile per effettuare acquisti direttamente dal polso, in totale sicurezza. Attualmente Apple Watch supporta Apple Pay e permette di sbloccare il Mac ed altro, ma il Touch ID aggiungerebbe un ulteriore livello di sicurezza per i proprietari.

Apple ha rimosso il sensore per le impronte digitali da iPhone con iPhone X di tre anni fa, in cui ha debuttato il nuovo sistema di riconoscimento facciale Face ID. Tuttavia, il precedente chip resta ancora presente nei modelli di iPad più economici e secondo varie indiscrezioni potrebbe fare il suo ritorno anche su smartphone il prossimo anno.

E' chiaro però che la sfida per gli ingegneri sarebbe tutt'altro che facile, in quanto sarebbero costretti ad incorporare l'antenna WiFi, il Cellular ed il Bluetooth nel cinturino. E' questo un altro aspetto sottolineato dalla licenza, che parla dello spostamento dei chip per fare spazio, nella cassa dell'orologio, al nuovo schermo.