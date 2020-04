Apple Watch 6 avrà un prezzo più basso e rileverà gli attacchi di panico?

Dopo aver discusso del lancio di iPhone 12, quest'oggi sono emersi anche alcuni rumor sulla prossima generazione di smartwatch della società americana. Secondo alcune indiscrezioni emerse oggi, Apple Watch Series 6 utilizzerà un sensore di misurazione dell'ossigeno nel sangue, ma guarderà anche alla salute mentale.

Il rapporto pubblicato nella giornata di oggi suggerisce che la Series 6 degli indossabili infatti utilizzerà una nuova tecnologia per rilevare l'ansia degli utenti, mostrando informazioni sullo stress e monitorando i comportamenti durante gli attacchi di panico. Apple, quindi, con il dispositivo potrebbe migliorare in maniera sostanziale il benessere e la salute cardiorespiratoria dei propri utenti.

Inoltre, aspetto da non sottovalutare è che il rapporto suggerisce che Apple Watch 6 avrà un prezzo più basso e sarà più resistente grazie ad un nuovo materiale della cassa, che utilizzerà un composito plastico ricco di ceramica. Il design però non dovrebbe cambiare in maniera sostanziale: Apple infatti potrebbe aumentare il rapporto schermo-corpo.

E' emerso anche però che con watchOS 7 Apple potrebbe interrompere il supporto agli smartwatch di seconda generazione.

Chiaramente come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor, in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. Le conferme di rito però dovrebbero arrivare solo il prossimo autunno.