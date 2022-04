Apple Watch 6, un bug lo rende inutilizzabile: Apple annuncia riparazioni gratuite

Apple Watch 6 è stato rimosso dal mercato lo scorso ottobre, con il lancio del successore, l'Apple Watch di Serie 7. Tuttavia, lo smartwatch è ancora al polso di moltissimi utenti dell'azienda di Cupertino, la quale ha promosso un servizio di riparazioni aggiuntive destinato proprio ad Apple Watch Series 6.

Il servizio è stato lanciato da Apple in risposta ad uno strano bug dello smartwatch, che sembra colpire solo una ridotta percentuale di orologi dell'azienda e che porta con sé un problema decisamente grave, ovvero lo spegnimento permanente dello schermo del dispositivo, che diventa completamente nero e che rende inutilizzabile il device.

Il problema, stando a quanto riporta il portale Macrumors, sarebbe presente solo sugli Apple Watch 6 prodotti tra aprile e settembre 2021, il che lascia intendere che il bug dipenda dall'hardware del prodotto più che dal suo software. Se possedete uno smartwatch di Cupertino e pensate che possa essere stato prodotto nel lasso temporale descritto dall'azienda, potete inserire il suo numero seriale nell'apposito microsito di Apple e verificare se il vostro dispositivo è a rischio o meno.

Ovviamente, tutti gli Apple Watch 6 colpiti dal bug saranno riparati da Apple senza alcuna spesa per il proprietario, che potrà richiedere la riparazione del proprio smartwatch, ovviamente solo dopo aver riscontrato il problema del "Black Screen of Death", in un qualsiasi Apple Store o presso un rivenditore terzo convenzionato con l'azienda di Cupertino.

Il programma, inoltre, copre tutti gli Apple Watch di Serie 6 fino a due anni dopo la loro prima vendita: considerato che i device soggetti al bug sono stati prodotti tra aprile e settembre 2021, dunque, la garanzia extra dovrebbe coprire qualsiasi caso di "schermo nero" da qui al prossimo anno.