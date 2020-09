Apple Watch 6 disponibile già da domani, con una nuova colorazione e ricarica rapida?

Apple Watch Series 6 molto probabilmente sarà uno dei protagonisti del keynote Apple in programma domani, 15 Settembre alle 19. Secondo quanto riferito dal leaker L0vetodream, i dispositivi che svelerà il colosso di Cupertino saranno disponibili già nella giornata di domani per l'acquisto. Ma andiamo per ordine.

L0vetodream infatti sostiene che Apple Watch 6 sfoggerà una nuova colorazione, che però non è stata specificata ed andrà ad aggiungersi a quelle classiche che abbiamo avuto modo di apprezzare negli ultimi anni.

Secondo molti, l'indossabile potrebbe tingersi di blu per abbinarsi al meglio ai nuovi iPhone 12 che, con ogni probabilità, non saranno nè annunciati nè mostrati nella serata di domani.

Il leaker ha però fornito anche altre informazioni sull'evento: in un altro tweet afferma che un prodotto Apple di cui non fa menzione includerà la funzionalità di ricarica rapida, e non è escluso che possa trattarsi proprio di Apple Watch 6, dal momento che watchOS 7 include la funzione di monitoraggio del sonno. Ad avanzare l'ipotesi sono stati i colleghi di MacRumors, secondo cui avrebbe perfettamente senso in quanto non costringerebbe gli utenti a mettere sotto carica lo smartwatch durante la notte.

Infine, il terzo tweet riguarda la disponibilità dei prodotti: L0vetodream afferma che saranno disponibili già domani.

Nessuna informazione sul chiacchierato Apple Watch SE, il modello low cost della linea che non dovrebbe includere l'ECG.