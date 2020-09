Apple Watch 6, leaker convinti: lo smartwatch non arriverà a settembre

Tra le varie novità marchiate Apple in arrivo sul mercato nell’autunno 2020 non c’è solo l’iPhone 12 ma anche lo smartwatch Apple Watch 6 che, se secondo il noto leaker Jon Prosser verrà annunciato nella seconda settimana di settembre, per il suo rinomato collega L0vetodream non sarà così.

Come scritto in un tweet in data odierna 2 settembre 2020, secondo L0vetodream “non ci sarà nessun Watch questo mese”, riferendosi ovviamente all’orologio di Cupertino. Questo post trova riscontro anche in quanto sostenuto dal blog giapponese Mac Otakara, secondo il quale Apple vorrebbe rivelare al pubblico sia iPhone 12 che Apple Watch Series 6 in un evento unico nella seconda metà di ottobre. Anche Jon Prosser in realtà ha dichiarato che molto probabilmente ci sarà un evento di Apple in quel mese, dunque Apple Watch 6 potrebbe apparire in tale occasione.

Tra le varie funzioni in arrivo ci saranno il monitoraggio del sonno, la rilevazione di anomalie alla salute mentale come l’ansia e la misurazione del livello di ossigeno nel sangue; lato hardware invece potremmo vedere una batteria dalla durata più elevata e il chip S6 di cui però non si sa ancora molto; mentre come sistema operativo sicuramente ci sarà watchOS 7, attualmente disponibile in beta.