Apple Watch 6, i leaker sicuri: misurerà anche l'ossigenazione del sangue

Il ritardo con il lancio di iPhone 12 probabilmente interesserà anche Apple Watch 6, che storicamente è stato presentato durante lo stesso evento autunnale dedicato allo smartphone. Sullo smartwatch quest'oggi è emerso un nuovo rapporto che parla di una funzione chiesta a gran voce dagli utenti.

Un nuovo rapporto pubblicato dal DigiTimes sostiene che Apple starebbe collaborando con ASE Technology sui chip che permetteranno agli ingegneri di integrare nel dispositivo indossabile anche la funzione di misurare il livello di ossigeno presente nel sangue.

In questo modo Apple andrebbe ad ampliare la già ricca serie di funzioni legate alla salute e benessere, che comprende l'applicazione per effettuare l'elettrocardiogramma e rilevare anomalie cardiache come la fibrillazione atriale. Con il nuovo watchOS 7, inoltre arriverà finalmente il sistema di monitoraggio del sonno sviluppato direttamente dalla Mela Morsicata, che allontanerà gli utenti dalle applicazioni di terze parti che fino ad oggi hanno rappresentato l'unico modo per monitorare le fasi del sonno durante la notte.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze questa notizia in quanto si tratta di una delle tante indiscrezioni emerse in rete negli ultimi tempi e legate alla nuova generazione di Apple Watch. Una sua introduzione però sicuramente renderebbe lo smartwatch ancora più potente.