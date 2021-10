Apple Watch 6 saluta il mercato: prodotto rimosso con il lancio del successore

Nel corso di questo weekend finalmente Apple Watch Series 7 è diventato disponibile grazie all’apertura dei preordini. La gamma precedente di smartwatch del colosso di Cupertino, Apple Watch 6, si prepara ad abbandonare lentamente il mercato: la Mela ha ufficialmente cessato la vendita tramite il negozio Apple.

In maniera analoga all’addio di iPhone SE da 256 GB, avvenuto immediatamente in seguito alla presentazione di iPhone 13 di metà settembre, anche Apple Watch 6 si prepara a lasciare il posto al successore. Ovviamente il prodotto resterà disponibile in altri negozi fisici e portali di e-commerce, tuttavia il focus della società di Tim Cook ora sarà posto completamente sulla settima generazione di wearable.

Di conseguenza, il catalogo online ora propone esclusivamente i seguenti modelli: Apple Watch Series 7, Apple Watch SE, Apple Watch Series 3 e alcune varianti speciali come Apple Watch Nike e Apple Watch Hermes. In compenso, chi vorrà passare alla nuova generazione potrà godere di uno sconto tramite la permuta del dispositivo wearable più vecchio. Questo piano, nel caso di Apple Watch Series 6, consente di ottenere fino a 195 Euro di credito; altrimenti, la Mela consentirà la permuta anche di modelli più datati come Apple Watch Series 2, anche se solo per un massimo di 30 Euro di credito.

Restando nel mondo Apple, la società ha smesso di firmare iOS 15.