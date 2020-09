Apple Watch 6 ed SE senza caricatore nella confezione: il prossimo sarà iPhone 12?

Subito dopo la presentazione di Apple Watch 6, in molti si sono riversati sulle pagine del sito web di Apple per scoprire tutte le novità legate al nuovo smartwatch e, a quanto pare, la prima riguarderebbe proprio il contenuto della confezione.

Sia nella confezione di Apple Watch Series 6 che in quella dell'Apple Watch SE, infatti, non sarà presente il caricabatterie da muro. All'interno infatti gli utenti troveranno solo la cassa in alluminio o del materiale scelto, il cinturino ed il cavo magnetico da un metro su cui poggiarlo per effettuare la ricarica. Scompare quindi il caricabatterie da inserire nella presa della corrente.

La scelta era rumoreggiata da tempo ed a quanto pare ad ottobre potrebbe riguardare anche le confezioni dell'iPhone 12.

La scelta è stata commentata anche da Lisa Jackson, Vice President Environmental Initiatives di Apple, secondo cui "togliere il caricatore equivale ad eliminare 50.000 automobili dalle strade", una dichiarazione che mostra in maniera chiara come la scelta sia stata dettata esclusivamente da ragioni ambientali.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, solo i modelli in titanio e l'edizione Hermes continueranno a mantenere il caricatore da muro. Probabile che anche altre società seguiranno la strada intrapresa da Apple con il nuovo Apple Watch, per ridurre il più possibile l'impatto ambientale.