Apple Watch 6 in titanio non disponibile per l'acquisto: stop alla produzione o shortage?

I colleghi di MacRumors hanno notato che da qualche ora è praticamente impossibile acquistare l'Apple Watch Series 6 con cassa in titanio della collezione "Apple Watch Edition". Il dispositivo indossabile infatti non è disponibile per l'acquisto nè online, tanto meno con ritiro in negozio.

Sulla questione è intervenuto anche Mark Gurman di Bloomberg, il quale nell'ultimo numero della sua newsletter "Power On" ha parlato della questione.

Al momento Apple non ha diffuso alcuna informazione ufficiale in merito, tanto meno ha confermato l'interruzione della produzione del modello. Tuttavia, quando mancano poco più di due mesi al lancio di Apple Watch Series 7, che dovrebbe avvenire in concomitanza con i nuovi iPhone 13, in molti sostengono che si tratti di una scelta puramente commerciale.

Il giornalista di Bloomberg, invece, si dice convinto del fatto che tale mancanza sia dovuta allo shortage di cui aveva parlato anche Tim Cook nell'ultima conference call tenuta a seguito dell'annuncio dei risultati finanziari.

"Apple non ha detto che l'Apple Watch Edition è fuori produzione, quindi ecco la mia teoria. A poche settimane dalla prossima versione dell'Apple Watch, Apple ha quasi esaurito i modelli in titanio. Dato il prezzo elevato, Apple probabilmente ha registrato guadagni bassi. Probabilmente ha quindi smesso di produrli mesi fa e le scorte disponibili si stanno esaurendo. Vedremo se Apple sceglierà di mantenere il titanio per l'Apple Watch Series 7, ma non mi sorprenderebbe se l'azienda abbandonasse il materiale, come ha fatto in passato sia con la ceramica che con l'oro. Seriamente, perchè gli utenti dovrebbero spendere 800 Dollari o più per un orologio che sarà obsoleto in un anno e non funzionante in meno di cinque anni?" afferma Gurman nella newsletter.