Apple Watch 7 in arrivo con un nuovo design: sarà simile ad iPhone 12?

Il popolare leaker sul mondo Apple, Jon Prosser, parlando con Sam Kohl di AppleTrack ha rivelato che nel corso del 2021 il colosso di Cupertino potrebbe portare il design flat-edge visto in iPhone 12 anche in altri prodotti, tra cui l'Apple Watch Series 7.

Nel corso del Genius Bar Podcast, Prosser ha sostenuto che la prossima generazione di smartwatch, che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo autunno, potrebbe includere una nuova scocca con bordi piatti ed angoli più evidenti. Sostanzialmente, quindi, Apple potrebbe uniformare il design di tutti i propri prodotti dal momento che modifiche simili sono state introdotte anche su iPad Pro.

Prosser osserva anche che un altro cambiamento in arrivo per Apple Watch Series 7 potrebbe essere rappresentato da una nuova opzione di colore. Questo sarebbe un chiaro rimando ad i nuovi iMac M1 ultra colorati ed ai prossimi MacBook Pro che dovrebbero arrivare nel quarto trimestre dell'anno. Anche l'orologio intelligente, potrebbe colorarsi ed offrire agli utenti più opzioni.

In precedenza, alcuni rumor emersi in rete riferivano che Apple Watch 7 potrebbe includere una nuova funzione nella corona, ma ad inizio anno un rapporto pubblicato aveva anche lasciato intendere che la nuova generazione del dispositivo potrebbe finalmente essere in grado di monitorare il diabete.