Apple Watch 7 in arrivo con tanti nuovi quadranti: sfrutteranno i display più grandi

Un nuovo rapporto di Bloomberg si sofferma sulla settima generazione di Apple Watch Series 7, che dovrebbe sfoggiare una serie di quadranti che sfrutteranno a pieno le dimensioni più ampie dei display.

A quanto pare, infatti, Apple porterà sul mercato due varianti, da 41mm e 45mm, un pò più grandi rispetto agli attuali 40mm e 44mm. Per il modello da 45mm è prevista l'integrazione di uno schermo da 1,9 pollici con risoluzione di 396x484 pixel, il 16% dei pixel in più rispetto all'attuale versione da 44mm che integra uno schermo da 1,78 pollici.

Nessuna informazione per il modello da 41mm, ma l'aumento in termini di dimensioni e pixel dovrebbe essere simile.

Su Apple Watch Series 7 da 45mm troveranno spazio le nuove complicazioni ed i nuovi quadranti: si parla di un quadrante battezzato Modular Max che mostrerà l'orario in formato digitale insieme ad una piccola complicazione che fornirà informazioni sulla temperatura. Sostanzialmente dovrebbe essere simile al quadrante Infograph Modular, ma dovrebbe essere in grado di mostrare più di una complicazione grande.

Si parla anche di un altro quadrante battezzato Continuum che cambierà in base "al flusso del tempo ed all'ora corrente", ma anche di una Watch Face che sarà in grado di mostrare tutti i 24 fusi orari del mondo in contemporanea: sulla parte esterna verranno mostrati i fusi orari, mentre su quella interna l'ora in ogni posizione. Bloomberg li paragona ai quadranti resi popolari da produttori di orologi di lusso come Patek Philippe e Breitling.

Previsto anche il lancio di un quadrante Hermes con numeri che cambiano di ora in ora ed uno brandizzato Nike con i numeri che cambieranno in base al movimento della persona.

In termini di design, la cassa dovrebbe essere simile ad iPhone 13, ma non dovrebbero esserci nuove funzionalità per la salute: appare praticamente certo che Apple Watch Series 7 non misurerà la pressione sanguigna. La presentazione dovrebbe avvenire nel corso di un keynote di settembre, ma le ultime indiscrezioni parlano di alcuni problemi di produzione con Apple Watch 7.

Bloomberg osserva anche che l'anno prossimo Apple dovrebbe lanciare il nuovo Apple Watch SE di fascia bassa.