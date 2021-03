Apple Watch 7 potrebbe implementare una nuova funzione sulla corona digitale

L'Apple Watch 7 potrebbe essere un dispositivo interessante sotto molti punti di vista e i nuovi brevetti di Apple lo confermano. Dopo aver dato un'occhiata alle possibili novità sulla vibrazione, vediamo cosa potrebbe accadere alla corona digitale del prossimo smartwatch di Cupertino.

Un brevetto del 30 marzo suggerisce infatti l'implementazione di un sensore di battito cardiaco all'interno del corpo del selettore laterale di Apple Watch, che dovrebbe lavorare dunque in sinergia con il sensore posto sotto la cassa del device.

Una volta attivata la funzione ECG infatti, ponendo il dito indice dell'altra mano sulla corona si dovrebbero attivare entrambi i sensori al fine di ottenere una scansione del battito cardiaco ancora più accurata, per via della comparazione dei risultati ottenuti sui due arti.

Nel corpo del brevetto, Apple menziona anche la possibilità di implementare un motore di vibrazione in grado di generare un feedback aptico in grado di segnalare l'avvio o la fine di determinate operazioni. Tuttavia gli scenari di utilizzo di questa feature sono ancora ignoti.

Come abbiamo più volte ribadito però, è bene ricordare che Apple è molto attiva sul fronte dei brevetti ma non sempre quanto depositato viene in seguito inserito all'interno di dispositivi destinati alla commercializzazione.

Ricordiamo infine l'appuntamento con il WWDC 2021, evento in cui verranno presentati, molto probabilmente, i nuovi iOS15 e iPadOS15.