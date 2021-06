Apple Watch 7 monitorerà la glicemia e la temperatura corporea?

L’Apple Watch 7 torna al centro del vortice delle indiscrezioni degli appassionati del mondo di Cupertino. Dopo le prime voci riguardo il monitoraggio della glicemia, i colleghi di Bloomberg hanno ottenuto nuove informazioni riguardo il possibile design dello smartwatch e le varie funzionalità.

Come riportato dal sito statunitense, la Mela starebbe pianificando per la Serie 7 l’introduzione di cornici più sottili grazie all’utilizzo di una nuova tecnica di laminazione per ridurre la distanza tra schermo e cover, ma anche miglioramenti decisamente importanti per quanto riguarda due feature in particolare: il monitoraggio del livello di glucosio nel sangue e della temperatura corporea.

La prima sarebbe certamente una importantissima novità per i diabetici, in quanto permetterebbe di registrare automaticamente i livelli di zucchero nel sangue senza doversi pungere il dito per prelevare il sangue e completare la misurazione; per l’implementazione di tale novità, però, potrebbero essere necessari ancora diversi anni. Per quanto concerne la temperatura corporea, invece, si parla con sufficiente convinzione di solamente un anno di attesa e il debutto ufficiale nella versione 2022.

Poi non mancano anche altre voci tra i tipster del settore, tra cui l’arrivo sul mercato del successore di Apple Watch SE per chi è a caccia di uno smartwatch più economico, ma anche di un altro modello più robusto per tutti gli amanti degli sport estremi, entrambi attesi per il lancio durante il 2022; trattandosi di indiscrezioni, però, come sempre consigliamo di prenderle con le pinze.

Altra novità di cui abbiamo già parlato riguarda invece la corona digitale, ove dovrebbe apparire il sensore di battito cardiaco all’interno del corpo per compiere scansioni ancor più accurate.