Apple Watch 8, SE 2 ed Ultra non si affidano più al GPS di iPhone: la conferma di Apple

Apple ha confermato che tutti i nuovi modelli di Apple Watch lanciati nel 2022, vale a dire il nuovo Apple Watch Series 8, la seconda generazione di Apple Watch SE ed Apple Watch Ultra, sono dotati di sistemi GPS proprietari.

Si tratta di una novità di rilievo, dal momento che i modelli precedenti si affidavano al GPS degli iPhone presenti nelle vicinanze per consumare meno batteria. I nuovi smartwatch di Apple sono in grado di utilizzare il proprio GPS grazie alle batterie più grandi integrate dagli ingegneri al loro interno: nel caso dell’Apple Watch Ultra, ad esempio, la Mela dichiara una batteria in grado di garantire un’autonomia fino a 36 ore.

Inoltre, proprio sul modello Ultra (e su iPhone 14) è presente del GPS dual-band che fornisce dati sulla posizione più accurati nelle grandi città con una precisione in centimetri, a differenza del GPS a singola frequenza che effettua la localizzazione con precisione fino a 5 metri.

Questa autosufficienza di Apple Watch per il GPS evidenzia i progressi portati avanti da Apple con i suoi smartwatch, che con il passare del tempo stanno diventando sempre più indipendenti dall’iPhone rispetto a quanto avveniva in passato quando facevano affidamento allo smartphone anche per l’elaborazione ed i dati sulla posizione.