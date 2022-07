Apple Watch 8 Pro: valanga di informazioni da un insider, ma occhio al prezzo

Una delle novità più interessanti della nuova generazione di smartwatch di Cupertino è sicuramente la versione Rugged di Apple Watch Series 8, pensata da Apple per gli sportivi più estremi. Oggi, grazie ad una serie di leak del giornalista di Bloomberg Mark Gurman, scopriamo finalmente che il device sarà il modello "Pro" degli Apple Watch.

Ci spieghiamo meglio: benché l'orologio potrebbe anche chiamarsi "Apple Watch Max", "Apple Watch Extreme" o addirittura "Apple Watch Explorer Edition", infatti, pare che Apple voglia usarlo come variante "Pro" per i suoi smartwatch, con un rapporto con questi ultimi del tutto simile a quello che esisterà tra iPhone 14 Pro e iPhone 14.

In altre parole, il nuovo Apple Watch Pro sarà una variante high-end dell'Apple Watch di Serie 8 e dovrebbe arrivare con un prezzo più elevato della versione standard, delle performance migliori, uno schermo più grande e delle feature aggiuntive. In effetti, già qualche giorno fa abbiamo scoperto che Apple Watch Series 8 avrà uno schermo più grande rispetto al predecessore, anche se per Gurman tale miglioramento sarà limitato proprio al modello "Pro".

In termini di feature esclusive, l'orologio dovrebbe garantire un tracking migliorato per sport come il nuoto e l'hiking in montagna, insieme ad una batteria più capiente e ad un case più resistente, probabilmente fatto in titanio. I nuovi sensori biometrici di Apple Watch Series 8, tra cui quello per la febbre, dovrebbero invece essere comuni sia al modello base dell'orologio che a quello "Pro".

Accanto a questo device, poi, Gurman conferma non solo l'arrivo dell'Apple Watch Series 8 "base", ma anche quello del nuovo Apple Watch SE, che dovrebbe avere lo stesso chip S8 dei due fratelli maggiori insieme ad un pricetag decisamente più basso di questi ultimi. Nello specifico, il modello SE di Apple Watch Series 8 costerà 279 Dollari, mentre Apple Watch Series 8 avrà un prezzo di 399 Dollari. Infine, Apple Watch Pro costerà ben 899-999 Dollari, quanto uno smartphone di nuova generazione.