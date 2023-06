Apple Watch 8 in super sconto su Amazon, al minimo storico

Parallelamente al nuovo volantino di Trony, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagina, arriva oggi da Amazon un’offerta molto interessante anche su Apple Watch Series 8 nella variante con cassa da 41mm, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma americana.

Di seguito i dettagli:

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte - Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua: 419 Euro(509 Euro)

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio (PRODUCT) RED con Cinturino Sport (PRODUCT) RED - Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all'acqua: 419 Euro (509 Euro)

La versione selezionata è quella da 41mm, consigliata alle persone con polsi da 130 a 200mm.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per lunedì 12 Giugno 2023 per coloro che effettuano l’ordine entro 4 ore dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon dà anche la possibilità di scegliere il pagamento in cinque rate mensili a tasso zero ed interessi zero da 83,80 Euro al mese, senza spese extra.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il nostro consiglio è di provvedere a stretto giro di orologio con l’ordine in quanto le unità a disposizione potrebbero andare sold out rapidamente.