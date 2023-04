Apple Watch abbinato a più dispositivi e non solo ad un iPhone: la novità con watchOS 10?

A poche ore dal rumor secondo cui Apple starebbe lavorando ad una versione per iPad grandi di iPadOS 17, arriva un rapporto molto interessante sulle future mosse che potrebbe mettere in campo il colosso di Cupertino per il proprio Apple Watch.

A quanto pare, Apple starebbe lavorando ad un aggiornamento software che consentirà agli utenti di associare il proprio smartwatch non solo ad iPhone ma a più dispositivi come iPad e Mac.

Il rumor è stato lanciato dal leaker Analyst941 che negli ultimi giorni ha diffuso previsioni su altri prodotti Apple come iPhone 15. Gli ingegneri starebbero pianificando delle modifiche al processo di associazione e sincronizzazione che permetteranno di non legare più Apple Watch ad un singolo iPhone, ma gli consentiranno di sincronizzarsi su più iPhone, iPad e Mac.

Al momento non è chiaro come verrà implementata questa funzione, ma non è da escludere che si passi tramite iCloud in maniera simile a quanto avviene con le AirPods. Lo stesso leaker confessa di non essere a conoscenza se la novità verrà implementata con watchOS 10, iOS 17, iPadOS 17 e macOS 14 o se tutto sarà rimandato al 2024.

Nella giornata di ieri sono arrivati anche alcuni altri rumor su iOS 17, che porterà anche delle novità al Centro di Controllo.