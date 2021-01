E se i vostri Apple Watch vi accompagnassero a passeggio? Apple ci pensa

Dopo aver introdotto il servizio in abbonamento Fitness Plus, Apple sarebbe al lavoro su una nuova funzionalità dal nome Time to Walk. Si tratterebbe di un tipo di allenamento di camminata con guida vocale, scovati da un utente nella beta di iOS 14.4.

Questa nuova funzionalità può effettivamente essere caricata su un Apple Watch connesso al dispositivo con iOS 14.4 beta. Gli allenamenti Time to Walk vengono scaricati quando Apple Watch è collegato all'alimentazione e connesso a iPhone per poi venire eliminati automaticamente una volta completati.

Non sappiamo ancora molto, ma come riporta la fonte questa nuova funzione potrebbe avere un principio di funzionamento simile agli attuali Time to Stand e Time to Roll oppure dei veri e propri allenamenti guidati, dal momento che l'utilizzo prevede lo scaricamento di grossi file audio e la scoperta di riferimenti a WORKOUT_GUIDED_WALK all'interno del codice della beta avvalora questa tesi.

Non mancano anche i riferimenti al servizio Fitness Plus però non è ancora chiaro se questa nuova funzionalità sarà inclusa nel servizio in abbonamento. Certamente l'introduzione di piani di allenamento all'aperto porrebbe il servizio Apple in netto vantaggio rispetto ai servizi di concorrenza come Peloton che, soprattutto negli ultimi mesi, hanno implementato sempre più funzionalità di allenamento indoor.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli, apprendiamo con piacere come Apple sia focalizzata sul costante miglioramento dei propri device, soprattutto del re indiscusso dei wearable.