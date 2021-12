Apple Watch, addio alla Digital Crown vicino? Apple valuta un sensore ottico

Tra le caratteristiche più distintive di Apple Watch c'è sicuramente la Digital Crown, ovvero la corona montata sul bordo destro dell'orologio che permette di navigare attraverso l'interfaccia grafica e consente di misurare il battito cardiaco e la saturazione dell'ossigeno nel sangue. Prossimamente la situazione potrebbe cambiare, però.

Secondo un nuovo brevetto scovato da Patently Apple, infatti, Apple avrebbe intenzione di sostituire la Digital Crown con un sensore ottico. La licenza, registrata presso l'US Patent & Trademark Office, si intitola "Orologio con sensore ottico per l'input dell'utente" e mostra come sia possibile utilizzare nuovi sensore per tenere traccia degli input degli utenti, eliminando di fatto la Digital Crown e quindi riducendo il numero di parti mobili nello smartwatch.

In alcuni casi d'uso d'esempio viene mostrato come sia possibile utilizzare l'Apple Watch solo tramite gesture e movimenti, registrati dal sensore ottico e convertiti poi in input per controllare le varie componenti all'interno di watchOS. Gli utenti in questo modo non avrebbero la necessità di toccare fisicamente l'indossabile per interagire con esso.

Secondo quanto riportato, questo nuovo approccio potrebbe anche consentire di implementare all'interno dell'orologio una batteria più grande ma anche sensori come quelli che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero permettere ad Apple Watch 8 di misurare il diabete.