Apple Watch, un aggiornamento software lo salverà dal ban negli USA?

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo parlato della decisione di Apple di sospendere le vendite di Apple Watch Series 9 ed Ultra 2 per ragioni legate alla diatriba sui brevetti con la società Masimo. Secondo quanto riportato da Mark Gurman, però, Apple potrebbe aver già trovato una soluzione per salvarlo dal possibile ban.

Gli ingegneri Apple infatti starebbero sviluppando internamente alcune modifiche lato software per correggere gli algoritmi utilizzati dal sensore che si occupa della misurazione dell’ossigeno nel sangue per evitare di dover fermare permanentemente le vendite dei dispositivi. Apple ha infatti deciso di anticipare la possibile decisione del tribunale e per tale ragione ha deciso che bloccherà le vendite di Watch 9 ed Ultra 2 a partire dal 21 Dicembre, ma è chiaro che l’obiettivo è fare in modo che ciò non avvenga e che i due dispositivi siano regolarmente acquistabili.

L’aggiornamento in questione, a quanto pare, andrà a modificare il sistema con cui viene determinata la saturazione di ossigeno ed il modo in cui i dati vengono forniti agli utenti. Proprio questi due aspetti sono al centro della battaglia con Masimo, i cui brevetti contestati riguardano l’hardware su cui si basa il sensore. Per tale ragione, sebbene Apple abbia già affermato che sta "perseguendo una serie di opzioni legali e tecniche" per rimettere in vendita i due indossabili, Masimo ritiene che a cambiare dovrà essere l’hardware e non il software.

Parlando con Bloomberg, un portavoce di Apple ha affermato che la società sta lavorando per presentare una soluzione alternativa al sistema attuale, ma è improbabile che tale “fix” arrivi prima dello stop alle vendite in quanto sarà necessario testare il tutto. Potrebbero volerci mesi quindi prima di rivederli sul mercato, almeno negli USA.